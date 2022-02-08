Хидэки Камия заявил о желании вернуться к Scalebound вместе с Филом Спенсером

Недавно руководители Platinum Games пообщались с журналистом японского подразделения IGN. Ацуси Инаба и Хидэки Камия выразили желание вернуться к Scalebound.

В своём разговоре руководители упомянули сотрудничество с Microsoft и главу Xbox Фила Спенсера. Хидэки Камия был бы рад вновь поработать над отменённым проектом вместе со Спенсером.

Игра была практически готова. Microsoft следует что-то сделать с ней или придумать. Фил Спенсер, давай сделаем это вместе!

О желании вернуть Scalebound сказал и Ацуси Инаба. Он считает, что такой проект не может просто пропасть. Scalebound отменили ещё в 2017 году из-за проблемной разработки. Камия даже извинился перед Microsoft за отмену проекта.

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