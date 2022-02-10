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«Футурама» возвращается в 2023 году! Hulu заказал 20 новых серий

«Футурама» возвращается в 2023 году! Hulu заказал 20 новых серий
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Отличные новости, народ! Сервис Hulu заказал 20 новых серий «Футурамы», а большинство оригинальных актёров вернутся к своим ролям. Сериалом вновь будут заниматься его создатели — Дэвид Сэмюэл Коэн и Мэтт Гроунинг.

Среди актёров, кто ещё не подписался на возрождение, есть Джон ДиМаджо — голос Бэндера. Источники Variety сообщают, что продюсеры сериала рассчитывают на возвращение Джона к роли, однако они готовы найти нового актёра на роль, если этого не случится.

«Футурама» сначала выходила с 1999 по 2003 год, а затем её возродили в 2010 году ещё на два сезона. Всего успели выпустить 124 эпизода в 7 сезонах. Последняя на сегодня серия вышла в сентябре 2013 года.

Восьмой сезон планируют начать уже в 2023 году.

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