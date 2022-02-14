В Steam раздают расширенную версию атмосферной Dear Esther

Создатели атмосферного симулятора ходьбы Dear Esther раздают расширенную версию игры в Steam в честь10-летия. В неё входят комментарии авторов. Исследование можно получить бесплатно до 16 февраля 18:00 мск.
В Dear Esther герой попадает на безлюдный остров, который нужно исследовать. Во время изучения протагонист рассказывает о случившемся и обращается к женщине по имени Эстер.
Dear Esther вышла в 2008 году в качестве модификации Half-Life 2, которую создала The Chinese Room, состоящая из студентов Университета Портсмута. На историю игры повлияли работы американского писателя Уильяма Берроуза. В 2012 году студия выпустила самостоятельную версию исследования, а после перенесла его на движок Unity из-за багов.
Отдельно создатели и критики выделяют саундтрек Dear Esther. Музыку номинировали на премию «Совершенство в аудио» на Independent Games Festival 2012. Композитором стала соосновательница The Chinese Room Джессика Карри.
1 марта студия The Chinese Room выпустит новый экшен-платформер Little Orpheus. Демоверсия игры доступна в Steam.
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