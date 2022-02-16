Shadow Warrior 3 не перенесут. Игра ушла на золото»

Авторы шутера Shadow Warrior 3 из студии Flying Wild Hog объявили, что игра «ушла на золото». Никаких переносов больше не будет, тайтл выйдет в назначенный срок.
Проект должен был выйти ещё в 2021 году, но из-за проблем разработчикам потребовалось дополнительное время на полировку. Сюжетно Shadow Warrior 3 продолжит события второй части. Игрокам вновь предстоит сыграть за Ло Ванга и разобраться со всеми врагами катаной и пушками.
Также разработчики отметили, что в течение этой недели журналистам вышлют пресс-копии проекта для обзоров. Релиз Shadow Warrior 3 состоится 1 марта, так что для ознакомления с игрой будет достаточно времени.
Игра выйдет на ПК, PS4 и Xbox One. На Xbox Series игра будет работать полноценно, а про поддержку PS5 пока ничего неизвестно.
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