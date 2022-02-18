Режиссёр «Анчартед» сравнил Нейтана Дрейка в фильме и игре
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Режиссёр «Анчартед: На картах не значится» Рубен Фляйшер пообщался с изданием Comicbook и рассказал об отличиях между игровой и киноверсией главного героя — Нейтана Дрейка. По его словам, фильм рассказывает историю становления персонажа — он ещё не тот искатель сокровищ, которого знают игроки. Поэтому в ленте можно увидеть ещё молодого и неопытного искателя сокровищ.
Нейтан Дрейк в игре уже давно занимается поиском сокровищ. Наш персонаж — всего лишь скромный бармен, который хоть и любит историю, но при этом не имеет никакого жизненного опыта: он плохо дерётся, не умеет стрелять, только учится прыжкам с самолётов.
Наивность, которую Том привносит в персонажа, оправдана, потому что он не тот парень-ветеран. Он парень, который еще вчера работал барменом, а затем попал в экстремальные обстоятельства. Мне нравится то, что фанаты игры увидят другую главу в жизни Нейта. Они узнают, как он прошёл через все эти испытания, которые приведут его к становлению того самого Нейтана Дрейка, которого они знают и любят.
Премьера «Анчартед: На картах не значится» состоялась 10 февраля во всех кинотеатрах страны. Главные роли в картине исполнили Том Холланд, Марк Уолберг и Антонио Бандерас.
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