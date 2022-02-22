В Steam стартовал фестиваль «Играм быть». Геймеры могут опробовать сотни демоверсий

В Steam начался ежегодный фестиваль под названием «Играм быть». В течение ивента пользователи могут опробовать более сотни демоверсий ещё не вышедших игр и посетить стримы от разработчиков.

Сами проекты поделены на 10 основных жанров: экшены, приключения, стратегии, симуляторы, ролевые игры, головоломки, платформеры, спорт и гонки, с поддержкой контроллера и игры в виртуальной реальности. Некоторые из представленных продуктов уже можно предзаказать с небольшой скидкой.

Фестиваль продлится до 28 февраля включительно. Ознакомиться со всеми представленными играми можно на специальной страничке.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!