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«Спасибо». Создатели Cyberpunk 2077 выпустили ролик с благодарностью

«Спасибо». Создатели Cyberpunk 2077 выпустили ролик с благодарностью
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CD Projekt RED выпустила новый ролик в своих соцсетях, в котором поблагодарила игроков за поддержку. В пятиминутном видео авторы Cyberpunk 2077 вспомнили весь путь игры: от короткого тизера в 2012 году до выпуска недавнего патча 1.5.

Путь Cyberpunk 2077 был долгим и извилистым, и тот факт, что вы остаётесь с нами, поддерживаете связь и делитесь таким количеством удивительных историй и контента, согревает наши сердца.

Вам от всей CD Projekt RED: Спасибо!

Также компания поделилась некоторыми цифрами игры. Например, в фестивале скриншотов Shutterpunk2077 поучаствовало больше 25 тысяч работ, а в официальном Discord-канале проекта было отправлено около 14 млн сообщений за всё время.

15 февраля для игры вышел крупнейший патч с релиза, все детали которого игроки до сих пор выясняют самостоятельно. По мнению технических специалистов, сейчас лучшее время попробовать Cyberpunk 2077, если вы откладывали её до лучших времён.

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