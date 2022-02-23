В марте подписчики PS Plus получат эксклюзив
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Уже вторая утечка за день по мартовскому PS Plus: теперь тот же источник сообщает, что подписчики всё же не получат ARK: Survival Evolved — вместо неё в подборку затесалась кооперативная часть Ghost of Tsushima для PS5 и PS4.
- Ghostrunner (PS5) — киберпанк-экшен, где игрок в роли местного ниндзя отправляется мстить очередному плохому парню. Основная особенность игры — убийства и героя, и врагов с одного попадания. Чтобы выживать, придётся крутиться.
- Ghost of Tsushima: Legends (PS4, PS5) — кооперативный режим Ghost of Tsushima, где отряду самураев предстоит противостоять древним силам зла. Есть как сюжетные миссии на двоих, так и сражения с волнами врагов на четверых. Вдобавок ещё и сложный рейд внедрили.
- Team Sonic Racing (PS4) — рейсинг по вселенной «Соника», совмещающий в себе элементы аркады и азартной гонки. Кататься можно как в одиночку, так и по сети с друзьями. Проект вышел весной 2019 года и получил положительные отзывы от игроков и критиков.
Официально подборку представят в ближайшие пару часов. Мы обновим заметку, когда это случится. Раздача начнётся 1 марта.
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