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Список бесплатных игр PS Plus на март 2022 года

В марте подписчики PS Plus получат эксклюзив
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Уже вторая утечка за день по мартовскому PS Plus: теперь тот же источник сообщает, что подписчики всё же не получат ARK: Survival Evolved — вместо неё в подборку затесалась кооперативная часть Ghost of Tsushima для PS5 и PS4.

  • Ghostrunner (PS5) — киберпанк-экшен, где игрок в роли местного ниндзя отправляется мстить очередному плохому парню. Основная особенность игры — убийства и героя, и врагов с одного попадания. Чтобы выживать, придётся крутиться.
  • Ghost of Tsushima: Legends (PS4, PS5) — кооперативный режим Ghost of Tsushima, где отряду самураев предстоит противостоять древним силам зла. Есть как сюжетные миссии на двоих, так и сражения с волнами врагов на четверых. Вдобавок ещё и сложный рейд внедрили.
  • Team Sonic Racing (PS4) — рейсинг по вселенной «Соника», совмещающий в себе элементы аркады и азартной гонки. Кататься можно как в одиночку, так и по сети с друзьями. Проект вышел весной 2019 года и получил положительные отзывы от игроков и критиков.

Официально подборку представят в ближайшие пару часов. Мы обновим заметку, когда это случится. Раздача начнётся 1 марта.

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