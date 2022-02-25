Новые патчи для GTA: The Trilogy выйдут уже совсем скоро

Rockstar объявила, что уже на следующей неделе для GTA: The Trilogy — The Definitive Edition выйдут новые патчи. Да, их будет несколько. О каких-то подробностях пока не сообщают. Вполне возможно, они будут направлены на устранение кучи багов и увеличение производительности.
На следующей неделе выйдут обновления для Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition на всех платформах. Мы благодарим вас за терпение и поддержку.
GTA: The Trilogy — The Definitive Edition вышла 11 ноября 2021 года на ПК и консолях и оказалась полнейшим провалом для Rockstar. Игра до сих пор страдает от множества багов, глитчей и ужасной производительности даже на мощных системах.
Ранее глава Take-Two Штраус Зельник отметил, что продажи трилогии «значительно превзошли ожидания». По подсчётам фанатов, тираж переиздания превысил 10 млн копий.
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