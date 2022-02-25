Владельцы PS5 массово рекомендуют играть в PS4-версию Elden Ring

Технические проблемы Elden Ring стали главной бедой новинки: на ПК подавляющее большинство сталкивается с подвисаниями и лагами, а на консолях не удаётся добиться стабильных кадровой частоты. Однако, как уже отмечали в Digital Foundry, на PS5 выход есть — играть в версию для PS4.

Первые игроки оценили выход из ситуации и начали массово рекомендовать другим последовать совету. Если включать на новой консоли версию для PS4, то удаётся добиться стабильно высокой частоты кадров. Приходится, правда, жертвовать качеством картинки. На PS5 запускается версия для PS4 Pro, а там:

Более низкое разрешение — 1800р с шахматным рендерингом;

Меньше растительности, но при этом и лучше с pop-in (появление объектов при приближении к ним);

Заниженные настройки теней и затенения;

На 30% более долгие загрузки.

При этом в PS5-версии Elden Ring нет улучшений для DualSense, а сохранения с версии для PS4 легко перенести в версию для PS5, поэтому в будущем можно переключиться на нативную версию экшена.

Elden Ring вышла сегодня и уже показала невероятный старт в Steam — второй для одиночной игры. Впереди только Cyberpunk 2077.