Турниры по Apex Legends, Valorant и League of Legends приостановили

24 и 25 февраля организаторы турниров по Apex Legends, Valorant и League of Legends объявили, что на время приостанавливают соревнования по этим дисциплинам.

Как заявили студии, такое решение было принято из-за напряжённой ситуации, при которой проводить какие-либо турниры невозможно.

В связи с событиями, происходящими в Украине, мы приостанавливаем все соревнования ALGS. Мы сообщим, когда турниры возобновятся, как только сможем.

25 февраля пользователи обратили внимание, что на территории России перестал работать сайт Intel. Как заявили «Чемпионату», это было связано с техническими проблемами. Вчера проблемно работал Telegram. Павел Дуров связал это с происходящими событиями.

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