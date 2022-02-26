Гейб Ньюэлл рассказал о причинах запрета NFT в Steam
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Гейб Ньюэлл пообщался с изданием Eurogamer и раскрыл причины запрета игр с блокчейном и NFT в Steam. Valve ввела блокировку таких проектов в своём магазине в октябре 2021 года.
По словам главы Valve, криптовалюта подвержена постоянным изменениям цены, а часть её не регулируется и может быть мошеннической.
Блокчейн — отличная технология, но способы её использования довольно поверхностны. Половина криптовалют, которыми оплачивались транзакции, были мошенническими, верно? Также люди понятия не имели, какую цену платят из-за волатильности криптовалют, да и зарплата большинства измеряется не в них.
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Несмотря на запрет, в Steam есть игры, в которых обмениваются NFT и криптовалютой, вроде MIR4. Транзакции запрещены на площадке Valve, но они осуществляются через собственное приложение MMORPG и в отдельном клиенте.
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