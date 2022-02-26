Valve хотела бы добавить Game Pass в Steam

Глава Valve Гейб Ньюэлл в разговоре с изданием PC Gamer порассуждал о подписочных сервисах. Речь зашла о перспективах Game Pass от Microsoft в Steam и подобной услуги от самой Valve.

Ньюэлл не считает, что для Steam сейчас нужен собственный сервис, в котором люди получат доступ к сотням играм по подписке. В то же время Valve хотела бы договориться с Microsoft о добавлении Game Pass в свой магазин.

Для их клиентов это очень хороший вариант, и мы были бы более чем счастливы работать с ними, чтобы получить сервис для Steam. Если пользователи этого хотят, вы должны выяснить, как это сделать. Вот на какой стадии мы сейчас находимся.

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PC Game Pass сейчас доступна только в магазине Microsoft. В подписку также входит EA Play, которая ранее появилась в Steam.

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