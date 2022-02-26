Valve хотела бы добавить Game Pass в Steam
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Глава Valve Гейб Ньюэлл в разговоре с изданием PC Gamer порассуждал о подписочных сервисах. Речь зашла о перспективах Game Pass от Microsoft в Steam и подобной услуги от самой Valve.
Ньюэлл не считает, что для Steam сейчас нужен собственный сервис, в котором люди получат доступ к сотням играм по подписке. В то же время Valve хотела бы договориться с Microsoft о добавлении Game Pass в свой магазин.
Для их клиентов это очень хороший вариант, и мы были бы более чем счастливы работать с ними, чтобы получить сервис для Steam. Если пользователи этого хотят, вы должны выяснить, как это сделать. Вот на какой стадии мы сейчас находимся.
Новость по темеВ Xbox Game Pass уже более 25 млн подписчиков
PC Game Pass сейчас доступна только в магазине Microsoft. В подписку также входит EA Play, которая ранее появилась в Steam.
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