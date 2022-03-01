У Steam Deck нашли проблему, за которую не любят Nintendo Switch

Первые покупатели Steam Deck уже получили свои устройства. Через несколько дней после старта продаж некоторые пользователи рассказали, что у портативного ПК замечается дрифт стиков.
В качестве доказательства владельцы устройства опубликовали несколько видео на Reddit. У трёх человек правый стик самопроизвольно отклоняется при лёгких касаниях.
В комментариях рассказывают, что в Steam Deck есть обширные настройки элементов управления, включая корректировку мёртвых зон. Некоторые радуются тому, что получат свои портативные ПК только во втором квартале. К тому времени проблему могут решить.
Steam Deck доступен для заказа в США, Канаде, Великобритании и некоторых странах Европы. Недавно глава Valve Гейб Ньюэлл рассказал, что цену на устройство не изменят, несмотря на высокий спрос.
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