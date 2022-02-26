Стоимость Steam Deck не изменят, несмотря на её популярность

Глава Valve Гейб Ньюэлл рассказал изданию IGN, что спрос на Steam Deck оказался больше ожидаемого. Несмотря на это, компания не будет повышать цены ни на одну из конфигураций портативного ПК.

Часть ценообразования заключается в том, что мы даём обещание клиентам. Мы не ожидаем корректировки цен на модели.

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Ньюэлл также рассказал, что модель Steam Deck за $ 649 c NVMe SSD на 512 Гбайт оказалась популярнее самой дешёвой версии за $ 399. Такого в Valve не ожидали, поэтому компания готова рассмотреть создание более дорогих конфигураций.

Это самое замечательной на рынке ПК. Примерно через год у AMD будет лучшее оборудование, верно? Все поставщики комплектующих планируют либо расширить производство, либо снизить затраты. Так что мы будем стараться изо всех сил.

Valve уже рассылает приглашения на покупку Steam Deck в США, Канаде, Великобритании и странах Европы. Доберётся ли портативный ПК до России, пока неизвестно.

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