Nintendo перенесла выход двух эксклюзивов Switch в России

Nintendo в своих соцсетях объявила о переносе двух эксклюзивов — Chocobo GP и Kirby and the Forgotten Land. Ранее их физические версии должны были появиться в России 25 марта. Компания отметила, что релиз этих проектов состоится позже этой весной.

Релиз физических версий игр Chocobo GP и Kirby and the Forgotten Land, ранее запланированный на 25 марта, состоится позднее этой весной.



Приносим извинения за доставленные неудобства. Мы будем делиться новостями по мере их появления.

Точно неизвестно, с чем связан перенос физических версий двух эксклюзивов. Ранее в России перестал работать магазин Nintendo — купленные игры нельзя даже скачать. Однако мы нашли временное решение проблемы.

Новость по теме Магазин Nintendo больше не работает в России. Нельзя скачать даже купленные игры

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