В детской Roblox создают сервера с сексуальным контентом

Roblox позиционируется как детская игровая площадка, в которой можно делать практически всё что угодно. Издание BBC обратило внимание на насущную проблему, связанную с сексуальным контентом.
В игре есть сервера, которые называются кондоминиумы. На них чаще всего собираются игроки, обсуждают сексуальные темы и занимаются виртуальным сексом. Примечательно, что больше всего на таких серверах находится детей.
На этих серверах можно увидеть обнажённого мужчину, двух стриптизёрш и группу людей, собравшихся вокруг пары, занимающейся сексом. Также там есть персонаж в нацистской форме. Это не реальный мир, а детская игровая площадка.
BBC отметило, что разработчики Roblox знают о проблемах и пытаются их решать, но за всем уследить не получится. Обычно кондоминиумы работают в течение двух часов, потом их удаляют. Это не мешает игрокам создавать новые сервера с таким контентом.
Авторы Roblox уверяют, что проверяют всё, что загружают люди на площадку. Это всё равно не позволяет контролировать процессы полностью.
Мы проводим проверку безопасности каждого отдельного изображения, видео и аудиофайла, загруженного в Roblox, используя ИИ и людей. Но некоторые откровенные материалы всё же просачиваются в сеть.
Авторы площадки обещают лучше контролировать поступающий контент и снизить количество подобных серверов.
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