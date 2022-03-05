Россияне жалуются на принудительные возвраты Elden Ring в Steam

Ночью 5 марта русские игроки в Steam начали бурно обсуждать «принудительные рефанды» Elden Ring в Steam. Части пользователей неожиданно начали возвращать деньги за игру даже после 50 часов.
Причём многих это застало врасплох: они находились в игре, а после она вылетала и оказывалось, что требуется приобрести продукт. В истории учётной записи указано, что за продукт возвращены деньги. Кто-то столкнулся с проблемой во время битвы с финальным боссом.
И пока ситуация не стала массовой — многие продолжают играть. Основная теория заключается в том, что возвраты пошли тем, кто оплачивал игру с карт российских банков под санкциями. Деньги из-за отключения SWIFT и других санкций не дошли до Valve, и она самостоятельно начала возвращать средства.
Bandai Namco не комментировала ситуацию.
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