Россияне жалуются на принудительные возвраты Elden Ring в Steam

Ночью 5 марта русские игроки в Steam начали бурно обсуждать «принудительные рефанды» Elden Ring в Steam. Части пользователей неожиданно начали возвращать деньги за игру даже после 50 часов.

Причём многих это застало врасплох: они находились в игре, а после она вылетала и оказывалось, что требуется приобрести продукт. В истории учётной записи указано, что за продукт возвращены деньги. Кто-то столкнулся с проблемой во время битвы с финальным боссом.

И пока ситуация не стала массовой — многие продолжают играть. Основная теория заключается в том, что возвраты пошли тем, кто оплачивал игру с карт российских банков под санкциями. Деньги из-за отключения SWIFT и других санкций не дошли до Valve, и она самостоятельно начала возвращать средства.

Bandai Namco не комментировала ситуацию.