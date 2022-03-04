Microsoft временно останавливает работу в России

Microsoft объявила о приостановке работы в России — продажи продукции компании остановятся, а сервисы перестанут оказываться. Об этом корпорация рассказала в своём блоге. Никакой конкретики пока нет, но в розничных магазинах уже остановили продажи подписок на тот же Xbox Game Pass.
Мы запросили комментарий у представителей Xbox Russia, чтобы узнать, как это скажется на геймерах в России. Стоит ли, например, ожидать прекращения продаж в цифровом магазине для Xbox.
При этом в самом обращении Microsoft говорится о приостановке предоставления услуг, что можно трактовать и как заморозку того же Game Pass в регионе. В общем, пока всё непонятно. Новые партии Xbox Series X и Xbox Series S точно ждать в ближайшее время не стоит — особенно учитывая остановку поставок со стороны AMD.
Ранее Nintendo уже закрыла свой магазин eShop в России, из-за чего владельцы цифровых копий своих игр попросту не могли даже скачать их — для обходы ограничений нужно сменить аккаунт.
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