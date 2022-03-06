Visa и MasterCard уходят из России. Оплата сотен сервисов под угрозой

Платёжные системы Visa и MasterCard всё-таки объявили об уходе из России, из-за чего многие жители страны столкнуться с рядом неприятностей.

Внутри России платежи будут работать и дальше, карту перевыпускать не надо. А вот оплатить что-то зарубежом уже не получится — ни eBay, ни Zoom, ни какой-нибудь шведский VPN вроде Proton. Более того, цифровые игровые магазины также столкнётся с проблемами — и PS Store, и Steam, и Nintendo eShop принимают оплату не напрямую в России.

Изменения в работе Visa и MasterCard произойдут в ближайшие дни. По подсчётам «Альфа-банка», отключение произойдёт примерно через трое суток.

Сейчас оплата покупок с российских карт в популярных цифровых магазинах и так в большинстве своём невозможна, но теперь всё станет ещё сложнее. Тот же «Альфа-банк», правда, называет решение Visa и MasterCard временным, ожидая, что после окончания спецоперации на Украине обе платёжные системы вернутся.

В случае PS Store, правда, всё ещё остаются карты оплаты — они до сих пор продаются в рознице, поэтому покупать игры в цифровом магазине PlayStation до сих пор можно, причём вполне официально. Для Steam существует похожая лазейка.