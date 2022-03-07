Авторы Battlefield 2042 показали новую таблицу результатов. Её добавят уже завтра

Создатели Battlefield 2042 рассказали про изменения, которые появятся в шутере 8 марта с выходом патча 0.3.3. Особое внимание авторы уделили обновлённой таблице результатов.
Разработчики исправляли таблицу по отзывам сообщества. Основная информация о сражениях, целях и ключевых точках отображается слева. Рядом расположился список лидеров со статистикой убийств, смертей и помощи, где видно членов отряда.
С выходом обновления авторы подарят владельцам Gold Edition, Ultimate Edition и Year 1 Pass набор Steadfast. Его получат и подписчики EA Play Pro, которые присоединились к сервису до 1 февраля 2022 года. Это же распространяется и на покупателей расширений Year 1 Pass и Ultimate Pack.
Кроме таблицы результатов и набора Steadfast, разработчики исправили проблемы со сбоями на ПК и Xbox One, улучшили помощь в прицеливании на геймпадах, а также устранили ошибки в некоторых режимах.
Таблицу результатов продолжат улучшать в следующих патчах. Выход ближайшего из них запланирован на начало апреля.
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