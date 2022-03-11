В России хотят забанить «Инстаграм», а его владельца признать экстремистской организацией
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Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против компании Meta. Орган хочет обвинить фирму в осуществлении экстремистской деятельности.
В первую очередь комитет попросил провести расследование по действиями пресс-секретаря Meta Энди Стоуна. В своём обращении он упомянул, что в «Фейсбуке» теперь можно призывать к насилию против российских солдат из-за ситуации на Украине.
В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на дачу правовой оценки действиям Энди Стоуна и других сотрудников американской корпорации.
Вместе с этим СК РФ потребовал у Роскомнадзора полной блокировки «Инстаграма», WhatsApp, «Фейсбука» и других сервисов компании Meta. Возможно, площадки в России в итоге будут заблокированы.
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