В России хотят забанить «Инстаграм», а его владельца признать экстремистской организацией

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против компании Meta. Орган хочет обвинить фирму в осуществлении экстремистской деятельности.

В первую очередь комитет попросил провести расследование по действиями пресс-секретаря Meta Энди Стоуна. В своём обращении он упомянул, что в «Фейсбуке» теперь можно призывать к насилию против российских солдат из-за ситуации на Украине.

В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на дачу правовой оценки действиям Энди Стоуна и других сотрудников американской корпорации.

Вместе с этим СК РФ потребовал у Роскомнадзора полной блокировки «Инстаграма», WhatsApp, «Фейсбука» и других сервисов компании Meta. Возможно, площадки в России в итоге будут заблокированы.

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