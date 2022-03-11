В России предложили «с пониманием» отнестись к пиратству

Минцифры опубликовало свою позицию о приостановке или прекращении работы международных ИТ-компаний. Теперь они не могут предоставлять свои услуги, поставлять оборудование и ПО.

Ведомство просит с пониманием отнестись к пиратству, пока не появятся российские аналоги. Пользоваться нелегальным софтом могут разрешить, если клиент оплатил подписку или внёс предоплату за нерабочее ПО.

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Мы не поддерживаем идею легализации использования пиратского ПО, но в случае проведённой со стороны заказчика предоплаты за будущие периоды его использования просим с пониманием относиться к факту применения данного ПО до его замены на российские конкурентные аналоги. В случае возобновления деятельности на территории России вся недополученная выручка за время использования данного ПО может быть возвращена зарубежным компаниям.

Также Минцифры уверено, что если зарубежные компании не возобновят работу в РФ, то их место займут российские аналоги. Развитие могут получить продукты из тех стран, которые не вводили ограничений.

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