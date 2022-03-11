В России предложили «с пониманием» отнестись к пиратству
Поделиться
Минцифры опубликовало свою позицию о приостановке или прекращении работы международных ИТ-компаний. Теперь они не могут предоставлять свои услуги, поставлять оборудование и ПО.
Ведомство просит с пониманием отнестись к пиратству, пока не появятся российские аналоги. Пользоваться нелегальным софтом могут разрешить, если клиент оплатил подписку или внёс предоплату за нерабочее ПО.
Новость по темеВ России хотят забанить «Инстаграм», а его владельца признать экстремистской организацией
Мы не поддерживаем идею легализации использования пиратского ПО, но в случае проведённой со стороны заказчика предоплаты за будущие периоды его использования просим с пониманием относиться к факту применения данного ПО до его замены на российские конкурентные аналоги. В случае возобновления деятельности на территории России вся недополученная выручка за время использования данного ПО может быть возвращена зарубежным компаниям.
Также Минцифры уверено, что если зарубежные компании не возобновят работу в РФ, то их место займут российские аналоги. Развитие могут получить продукты из тех стран, которые не вводили ограничений.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 11 марта 2022
-
18:33
-
18:17
-
17:52
-
17:11
-
17:08
-
17:02
-
16:06
-
15:58
-
15:45
-
15:17
-
15:06
-
15:01
-
14:46
-
14:28
-
14:13
-
14:08
-
13:39
-
13:24
-
13:02
-
12:53
-
12:24
-
11:54
-
11:30
-
10:50
-
10:22
-
09:50
-
09:23
-
08:52
-
08:26
- 10 марта 2022
-
20:23
-
19:58
-
19:55
-
19:48
-
19:04
-
19:01
Партнерский контент