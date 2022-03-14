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Популярный клиент YouTube Vanced скоро закроют

Популярный клиент YouTube Vanced скоро закроют
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Популярный альтернативный клиент YouTube под названием YouTube Vanced скоро прекратит свою работу. Об этом заявили разработчики приложения в своём «Телеграме».

По словам авторов приложения, они были вынуждены пойти на такой шаг по юридическим причинам. В ближайшее время сайт и все ссылки на скачивание клиента будут удалены. Текущие версии приложения продолжат работу без получения дальнейших обновлений. Разработчики заявили, что в конечном итоге клиент прекратит свою работу из-за отсутствия технической поддержки.

YouTube Vanced — популярный клиент YouTube, в котором использовались функции «картинка в картинке», фоновое воспроизведение роликов и отсутствовала реклама без подписки YouTube Premium. Также это был единственный мобильный клиент с возможностью увидеть количество дизлайков под видео.

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