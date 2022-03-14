Популярный клиент YouTube Vanced скоро закроют

Популярный альтернативный клиент YouTube под названием YouTube Vanced скоро прекратит свою работу. Об этом заявили разработчики приложения в своём «Телеграме».
По словам авторов приложения, они были вынуждены пойти на такой шаг по юридическим причинам. В ближайшее время сайт и все ссылки на скачивание клиента будут удалены. Текущие версии приложения продолжат работу без получения дальнейших обновлений. Разработчики заявили, что в конечном итоге клиент прекратит свою работу из-за отсутствия технической поддержки.
YouTube Vanced — популярный клиент YouTube, в котором использовались функции «картинка в картинке», фоновое воспроизведение роликов и отсутствовала реклама без подписки YouTube Premium. Также это был единственный мобильный клиент с возможностью увидеть количество дизлайков под видео.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 14 марта 2022
-
14:59
-
14:34
-
14:20
-
13:54
-
13:34
-
13:26
-
13:13
-
12:52
-
12:29
-
12:26
-
11:52
-
11:20
-
10:47
-
10:22
-
09:50
-
09:21
-
08:51
-
08:24
- 13 марта 2022
-
19:11
-
18:04
-
17:11
-
15:57
-
15:08
-
14:17
-
13:25
-
12:38
- 12 марта 2022
-
19:09
-
18:05
-
17:19
-
16:08
-
15:15
-
14:25
-
13:33
-
12:45
- 11 марта 2022
-
22:17