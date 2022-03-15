Для Sunbreak к Monster Hunter Rise показали много геймплея и назвали дату релиза

Авторы Monster Hunter Rise раскрыли дату выхода масштабного дополнения Sunbreak и показали геймплей. Игроки отправятся на аванпост Эльгадо, где появятся новые монстры, оружие и история.
По сюжету над Королевством возникла угроза из-за трёх могущественных существ, которых называют Лордами. Они вызывают аномальную активность монстров в Эльгадо, с которой предстоит разобраться охотникам. Чтобы попасть в локации Sunbreak, игрокам нужно будет выполнить квест Serpent Goddess Of Thunder.
Новый трейлер
Презентация
Разработчики обещают добавить и новых монстров, и уже известных по другим частям Monster Hunter. Появятся свежие боевые механики и большие открытые локации без загрузок. Подробности раскроют позднее.
Дополнение выйдет на ПК и Nintendo Switch 30 июня по цене в $ 39.99 (~ 4,5 тыс. рублей). На портативной консоли будет доступен локальный кооператив. Вместе с релизом Sunbreak разработчики изменят баланс оружия в основной игре.
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