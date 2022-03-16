Коллекция Uncharted на ПК может выйти в середине июля

Uncharted: Legacy of Thieves Collection, состоящая из 4-й части серии и The Lost Legacy, вышла на PS5 в конце января. Коллекция также должна выйти и на ПК, однако датой релиза называли весь 2022 год без указаний числа и даже месяца.

Недавно в базе данных Steam обновилась информация сборника. В данный момент проект якобы выйдет в магазине Valve 15 июля 2022 года. Если отмести теорию, что это всего лишь «заглушка», то дата выхода смотрится довольно реалистично. Остаётся дождаться анонса от самой Sony, который может состояться уже совсем скоро.

Ближайшая презентация компании состоится уже 18 марта. На ней покажут первый геймплей RPG по «Гарри Поттеру» Hogwarts Legacy, при этом несколько минут будут посвящены какой-то другой игре.

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