RPG по «Гарри Поттеру» Hogwarts Legacy покажут уже 18 марта

14 марта Sony в социальных сетях анонсировала проведение нового выпуска State of Play. Его полностью посвятят игре по «Гарри Поттеру» Hogwarts Legacy.
Само шоу пройдёт в полночь на 18 марта. Оно продлится 20 минут. За это время авторы подробнее расскажут про проект и покажут геймплей с PlayStation 5. Напомним, про игру уже давно не было слышно, а фанаты давно просят хоть что-то, так что полноценный игровой процесс придётся кстати.
Ранее ходили слухи, что проект выйдет в сентябре. Возможно, в конце шоу наконец озвучат дату выхода экшена в мире «Гарри Поттера». В игре ожидаются большое количество магии, детальная кастомизация персонажа и полноценная RPG-система.
Релиз должен состояться на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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