Square Enix остановила продажи Final Fantasy, «Стражей Галактики» и других игр в России

Вслед за другими крупными компаниями Square Enix прекратила продажи своих игр в России. Под удар попала вся серия Final Fantasy, NieR: Automata и Replicant, Life is Strange, «Стражи Галактики» и многие другие известные проекты. На страницах игр в Steam и PS Store больше нет цены и возможности оформить покупку.
Компания пока не делала никаких заявлений, однако наверняка произошедшее связано с санкциями и нестабильным курсом рубля. Вполне возможно, Square Enix вернётся на российский рынок, когда ситуация стабилизируется.
В отдельной заметке мы продолжаем собирать список из самых заметных игр, сервисов и продуктов, доступ к которым уже так или иначе ограничен. Материал будет дополняться по мере появления новых случаев.
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