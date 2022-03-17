Российских киберспортсменов отстранили от участия в турнирах по FIFA и Apex Legends

Electronic Arts объявила о новых санкциях для российских и белорусских киберспортсменов из-за ситуации на Украине. Теперь они не cмогут участвовать в ближайших турнирах по FIFA и Apex Legends.

Мы приняли решение исключить Россию и Беларусь из числа стран, участвующих в наших киберспортивных программах. С этого момента игроки и команды из России и Беларуси не имеют права участвовать в Apex Legends Global Series и EA Sports FIFA 22 Global Series.

А Ubisoft решила пойти по другому пути. Российские игроки в Rainbow Six Siege смогут участвовать в соревнованиях, но только в том случае, если согласятся выступать под нейтральным флагом.

Ранее российских киберспортсменов отстранили от турнира Warcraft 3 Nations League. Соперники из других стран, которые прошли отборочные, отказались играть против команды РФ. Из-за этого организаторы были вынуждены дисквалифицировать нашу сборную с соревнования.

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