Российских киберспортсменов отстранили от участия в турнирах по FIFA и Apex Legends

Electronic Arts объявила о новых санкциях для российских и белорусских киберспортсменов из-за ситуации на Украине. Теперь они не cмогут участвовать в ближайших турнирах по FIFA и Apex Legends.
Мы приняли решение исключить Россию и Беларусь из числа стран, участвующих в наших киберспортивных программах. С этого момента игроки и команды из России и Беларуси не имеют права участвовать в Apex Legends Global Series и EA Sports FIFA 22 Global Series.
А Ubisoft решила пойти по другому пути. Российские игроки в Rainbow Six Siege смогут участвовать в соревнованиях, но только в том случае, если согласятся выступать под нейтральным флагом.
Ранее российских киберспортсменов отстранили от турнира Warcraft 3 Nations League. Соперники из других стран, которые прошли отборочные, отказались играть против команды РФ. Из-за этого организаторы были вынуждены дисквалифицировать нашу сборную с соревнования.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 17 марта 2022
-
13:02
-
12:53
-
12:35
-
12:21
-
11:51
-
11:22
-
10:51
-
10:22
-
09:51
-
09:21
-
08:52
-
08:23
- 16 марта 2022
-
20:21
-
19:58
-
19:35
-
19:28
-
18:29
-
18:10
-
17:38
-
17:09
-
16:57
-
16:32
-
15:30
-
15:00
-
14:42
-
14:30
-
14:22
-
14:07
-
13:43
-
13:30
-
13:03
-
12:58
-
12:50
-
12:26
-
11:54