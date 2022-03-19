Новые регионы, экспедиции и оружие — планы по развитию New World в 2022 году

Авторы New World на фоне значительно упавшего онлайна представили план по развитию MMORPG на 2022 год. Каждый сезон игроков ждёт новый контент вроде экспедиций, регионов и оружия, а также PvP-арены.

На весну разработчики запланировали введение PvP-арены 3 на 3 и новые награды для любителей сражений между фракциями. Также появятся экспедиция и оружие.

Летом авторы добавят поиск игроков для экспедиций и событие, на котором, скорее всего, будут мероприятия и награды.

Больше всего нововведений для New World появится осенью. Игроки смогут посетить территорию Серные пески с новыми экспедициями и оружием, а также принять участие в ивентах.

В течение всего года разработчики будут работать над багами, балансом, новыми квестами и другими аспектами New World. Авторы предупреждают, что дорожная карта может измениться, а какой-то запланированный контент до игроков не дойдёт.

Новость по теме Amazon приостановила перевод New World на русский язык

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!