Новые регионы, экспедиции и оружие — планы по развитию New World в 2022 году

Авторы New World на фоне значительно упавшего онлайна представили план по развитию MMORPG на 2022 год. Каждый сезон игроков ждёт новый контент вроде экспедиций, регионов и оружия, а также PvP-арены.
На весну разработчики запланировали введение PvP-арены 3 на 3 и новые награды для любителей сражений между фракциями. Также появятся экспедиция и оружие.
Летом авторы добавят поиск игроков для экспедиций и событие, на котором, скорее всего, будут мероприятия и награды.
Больше всего нововведений для New World появится осенью. Игроки смогут посетить территорию Серные пески с новыми экспедициями и оружием, а также принять участие в ивентах.
В течение всего года разработчики будут работать над багами, балансом, новыми квестами и другими аспектами New World. Авторы предупреждают, что дорожная карта может измениться, а какой-то запланированный контент до игроков не дойдёт.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 19 марта 2022
-
16:18
-
15:35
-
14:58
-
14:11
-
13:16
-
12:39
- 18 марта 2022
-
23:58
-
22:01
-
20:56
-
20:01
-
19:52
-
18:50
-
18:37
-
17:50
-
17:48
-
17:03
-
16:48
-
16:18
-
16:02
-
15:27
-
14:59
-
14:53
-
14:22
-
13:50
-
13:41
-
13:36
-
13:13
-
12:49
-
12:27
-
11:54
-
11:25
-
10:53
-
10:20
-
09:52
-
09:21