В России создадут сервис для жалоб на телефонный спам

21 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что усилит контроль за спам-рекламой. Стало известно, что ведомство вместе с операторами связи разрабатывает сервис для того, чтобы граждане могли обращаться по вопросам нежелательной рекламы.

Помогать ФАС будут МТС, Tele2, «Мегафон» и «Билайн». Совместными усилиями будет создана специальная форма, в которой можно будет оставить жалобу на поступившую голосовую или смс-рекламу и получить ответ оператора. Ожидается, что в течение 72 часов реклама будет удалена.

В ФАС России поступает большое количество жалоб от граждан на спам-звонки и сообщения. Очевидно, что для более эффективной работы по защите наших граждан от нежелательной рекламы необходима совместная работа с операторами сотовой связи. Мы договорились о том, как будет работать этот сервис.

Если всё пойдёт по плану, то сервис будет доступен во втором квартале 2022 года.

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