CD Projekt всё ещё работает над крупным дополнением для Cyberpunk 2077

21 марта CD Projekt RED анонсировала новую часть «Ведьмака». Никаких деталей касательно сюжета не раскрывают, но на единственном постере разместился медальон школы кота — у Геральта был медальон школы волка.
Пользователи очень позитивно встретили анонс, однако у некоторых возник справедливый вопрос о будущем Cyberpunk 2077: неужели авторы не планируют выпускать крупные дополнения для игры? Все слухи тут же развеял Павел Саско, квест-директор проекта. По его словам, он вместе с частью команды разработчиков трудится над крупным расширением, однако пока автор не может поделиться какими-то деталями. Так что фанатам Cyberpunk 2077 следует запастись терпением и ждать анонсов от компании.
Ранее CD Projekt выпустила некстген-патч для проекта. Авторы обновили баланс перков и способностей, улучшили интеллект ботов, исправили множество багов, добавили возможность приобретать квартиры и многое-многое другое.
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