Источники: скоро Ubisoft покажет сразу 23 игры

Инсайдер Том Хендерсон поделился подробностями грядущих игр Ubisoft, которые французский издатель якобы планирует показать на масштабной презентации. Мы кратко пересказываем суть поста инсайдера.

Skull & Bones

Для пиратского экшена после череды перезапусков наконец-то нашли концепцию, которая устраивает издателя и разработчиков. Это всё ещё в первую очередь мультиплеерная забава со ставкой на бои на воде. Геймплея на суше пока не ожидается.

Релиз официально ожидается до конца марта 2023 года.

Продолжение Immortals Fenyx Rising

Со стороны так могло не показаться, но Ubisoft осталась довольна показателями Immortals Fenyx Rising, запустив в производство вторую часть. За неё вновь отвечает Ubisoft Quebec (Assassin's Creed Odyssey), которая также работает над Assassin's Creed Infinity.

Дата выхода неизвестна.

Assassin's Creed Infinity

Это платформа для Assassin's Creed, где Анимус выступит своеобразным хабом для запуска разных игр серии. Контент Infinity будет постоянно пополняться — там будут как большие игры серии вроде «Вальгаллы» и «Одиссеи», так и релизы поменьше в духе старых частей. По слухам, кстати, для Infinity уже делают ремейки классики вроде Assassin's Creed.

Релиз ожидается не раньше 2024 года.

Assassin's Creed Rift

Именно поэтому скоро выйдет Rift (рабочее название). Изначально дополнение для Assassin's Creed Valhalla решили превратить в самостоятельную игру про Басима — ассассина из «Вальгаллы». Основным местом действия станет город Багдад, масштабы заметно уменьшаться, а основная ставка будет на стелс.

Релиз ожидается в первой половине 2023 года.

Ремейк Splinter Cell

Проект находится на очень раннем этапе производства и вряд ли появится раньше 2024 года. Однако во время грядущего шоу Ubisoft может показать кинематографический ролик для поднятия интереса.

Ремейк Prince of Persia: Sands of Time

После неудачного анонса в Ubisoft не стали бросать ремейк на произвол судьбы и начали масштабную переработку проекта. Он всё ещё находится в активной фазе производства, однако сначала компания планирует выпустить другую Prince of Persia.

Prince of Persia 2.5D

Новый «Принц Персии» создаётся с поклоном к оригинальной дилогии, а в производстве участвует Ubisoft Montpellier (Rayman Legends, Beyond Good & Evil 2). Анонс и релиз ожидаются в самое ближайшее время. Больше всего параллелей проводят с серией Ori.

Раньше Ubisoft уже хотела сделать подобную игру вместе со студией Climax Studios, однако позже проект переработали в Assassin's Creed Chronicles.

The Crew 3

Вторую часть поддерживают вот уже пять лет, поэтому не удивительно, что издатель работает и над прямым продолжением с рабочим названием Project Orlando. Технически сиквел сделает большой скачок вперёд — разработчики переработают физику автомобилей.

Анонс ожидается в конце года.

The Division Mobile

Хоть Ubisoft и не особо распространяется о проекте, он активно создаётся и может выйти в ближайшее время, но не раньше The Division Heartland и следующего обновления для The Division 2.

Оставшиеся игры для показа на шоу