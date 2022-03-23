На PS5 скоро добавят VRR. Это важная фича, и она давно есть на Xbox
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Sony выпустила обновление прошивки для PS4 и PS5. Старший вице-президент по работе с платформами Хидеаки Нишино коротко рассказал о нововведениях. Выбрали главное из его поста.
- На PS4 и PS5 появилась возможность создавать открытые и закрытые тусовки. Функция работает даже с мобильного приложения PS App.
Новые тусовки
- На PS5 появился список советов. Например, как играть и смотреть видео одновременно или как поделиться экраном с друзьями.
Список советов
- Мобильное приложение PS App получило полный редизайн: теперь управлять своей консолью и списком друзей стало намного проще. В программе также появилась поддержка тёмной темы.
Новый дизайн PS App
- Sony заявила, что уже в ближайшие месяцы добавит функцию VRR на PS5. Она позволяет телевизору регулировать частоту обновления экрана в реальном времени в соответствии с частотой кадров на выходе консоли. То есть при резких просадках FPS или нестабильном фреймрейте VRR сделает так, чтобы игрок этих проблем даже не заметил. Фича уже давно есть на Xbox, и многие технические эксперты называли её главным преимуществом консолей Microsoft. Для работы функции понадобится телевизор с поддержкой данной технологии и HDMI 2.1.
Настройки VRR в будущих обновлениях прошивки
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