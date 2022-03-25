В японском отеле откроют номер в стиле Devil May Cry

Капсульный японский отель в апреле откроет номер в стиле Devil May Cry в честь недавнего 20-летия серии. Посетители смогут выиграть сувениры, которые вдохновлены экшеном, и отдохнуть в окружении Данте, Вергилия и Неро.
Отель откроет только один номер в стиле Devil May Cry. Гости, которые зарегистрируются с 1 по 30 апреля и оплатят специальный пакет за 9800 иен (~ 8 тыс. рублей), смогут выиграть ночь в окружении героев экшена.
Фото: SANZA CORPORATION/Capcom
Кроме этого, посетители получат открытки и календарь на тему Devil May Cry. Если гости не выиграют проживание в специальном номере, им подарят три стилизованные подставки для чашек.
Фото: SANZA CORPORATION/Capcom
Фото: SANZA CORPORATION/Capcom
Фото: SANZA CORPORATION/Capcom
Devil May Cry 5, последняя часть серии, вышла в 2019 году. По слухам, релиз следующей состоится не раньше 2025-го.
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