В японском отеле откроют номер в стиле Devil May Cry

Капсульный японский отель в апреле откроет номер в стиле Devil May Cry в честь недавнего 20-летия серии. Посетители смогут выиграть сувениры, которые вдохновлены экшеном, и отдохнуть в окружении Данте, Вергилия и Неро.

Отель откроет только один номер в стиле Devil May Cry. Гости, которые зарегистрируются с 1 по 30 апреля и оплатят специальный пакет за 9800 иен (~ 8 тыс. рублей), смогут выиграть ночь в окружении героев экшена.

Фото: SANZA CORPORATION/Capcom

Кроме этого, посетители получат открытки и календарь на тему Devil May Cry. Если гости не выиграют проживание в специальном номере, им подарят три стилизованные подставки для чашек.

Фото: SANZA CORPORATION/Capcom

Фото: SANZA CORPORATION/Capcom

Фото: SANZA CORPORATION/Capcom

Devil May Cry 5, последняя часть серии, вышла в 2019 году. По слухам, релиз следующей состоится не раньше 2025-го.

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