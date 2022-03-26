Авторы PUBG раскрыли планы на 2022 год

Разработчики PUBG поблагодарили игроков по случаю пятилетия королевской битвы и представили план развития на 2022 год. Авторы обновят карты, перебалансируют оружие и добавят новые функции.
До лета в PUBG вернут к изначальному виду карту «Санок», которую не раз визуально обновляли. Это сделают из-за предпочтений большинства игроков. Также добавят новое оружие, улучшат режим тренировки и скорректируют карту «Парамо» для лучшего баланса.
Летом в PUBG появится карта «Кики» с тесным городом с высокими зданиями и просторными полями. Вместе с ней добавят новый транспорт и изменят прокачку оружия.
Осенью разработчики переработают аркадный режим и карту «Викенди», чтобы добавлять новые возможности в будущем. Также улучшат магазин и добавят новые элементы взаимодействия игроков.
PUBG доступна бесплатно на ПК, консолях PlayStation и Xbox.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 26 марта 2022
-
18:55
-
18:23
-
17:42
-
17:40
-
16:30
-
15:39
-
14:54
-
14:04
-
13:21
-
13:11
-
12:37
- 25 марта 2022
-
22:13
-
21:27
-
20:25
-
19:40
-
19:38
-
19:37
-
18:48
-
18:43
-
17:50
-
17:37
-
17:05
-
16:40
-
16:33
-
15:43
-
15:37
-
15:07
-
14:42
-
14:03
-
13:57
-
13:26
-
13:19
-
13:01
-
12:53
-
12:23