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Авторы PUBG раскрыли планы на 2022 год

Авторы PUBG раскрыли планы на 2022 год
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Разработчики PUBG поблагодарили игроков по случаю пятилетия королевской битвы и представили план развития на 2022 год. Авторы обновят карты, перебалансируют оружие и добавят новые функции.

До лета в PUBG вернут к изначальному виду карту «Санок», которую не раз визуально обновляли. Это сделают из-за предпочтений большинства игроков. Также добавят новое оружие, улучшат режим тренировки и скорректируют карту «Парамо» для лучшего баланса.

Летом в PUBG появится карта «Кики» с тесным городом с высокими зданиями и просторными полями. Вместе с ней добавят новый транспорт и изменят прокачку оружия.

Осенью разработчики переработают аркадный режим и карту «Викенди», чтобы добавлять новые возможности в будущем. Также улучшат магазин и добавят новые элементы взаимодействия игроков.

PUBG доступна бесплатно на ПК, консолях PlayStation и Xbox.

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