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Футболист Никита Чернов раскрыл свою любимую игру — КС ГО

Защитник «Спартака» Никита Чернов не понимает Dota 2, но фанатеет от CS:GO
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Защитник «Спартак» Никита Чернов рассказал о своих виртуальных увлечениях в интервью Sport24. К примеру, он может проводить в Counter-Strike: Global Offensive до трёх часов в сутки. Но обычно, похоже, меньше.

При этом поражения в соревновательном шутере сильно подавляют защитника «Спартака» — ему «постоянно хочется выигрывать». Как во время разговора отмечает супруга спортсмена, эмоции у него возникают только в двух случаях — во время матчей на футбольном поле и в Counter-Strike.

При этом раньше Чернов пробовал и другие игры.

Когда-то играл в Valorant, в детстве — «Марио» и «Танчики» на «Денди» и «Сеге». Специально проводил себе в комнату в интернате ЦСКА интернет, чтобы поиграть.

При этом футболист совершенно не понимает особенности Dota 2 — для него это какая-то непонятная «беготня по лесу».

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