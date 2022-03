Джесси Бакли из «Чернобыля» стала звездой The Dark Pictures: The Devil in Me

28 марта в социальных сетях антологии The Dark Pictures появился свежий пост про грядущую The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me. Главную роль в хорроре сыграет Джесси Бакли из сериалов «Чернобыль», «Война и мир» и «Фарго».

Бакли досталась роль героини Кейт Уайлдер. Других деталей разработчики не предоставили. The Devil In Me расскажет о маньяке, который считает себя художником, оставившим след в истории. Авторы заявляли, что приготовили для игроков очень жуткие испытания на прочность.

Джесси Бакли —двукратная номинантка на премию BAFTA в категориях «Восходящая звезда» и «Лучшая актриса».

Релиз The Dark Pictures: The Devil in Me состоится в конце 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

