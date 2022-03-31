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В EGS раздают Total War: Warhammer, но не для России

В EGS раздают Total War: Warhammer, но не для России
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31 марта в Epic Games Store обновилась еженедельная раздача игр. До 7 апреля можно забрать приключенческий экшен City of Brass. Дополнительный лот занимает и Total War: Warhammer, но в России игру получить нельзя из-за того, что SEGA приостановила деятельность в стране.

City of Brass — экшен-адвенчура от первого лица, действие которой разворачивается в Медном городе. Проект не выделяется выдающимся сюжетом, однако в нём есть элементы «рогалика» — перманентная смерть и генерируемые уровни. Протагонист вооружён саблей и кнутом, с помощью которых также предстоит решать головоломки.

Следующие бесплатные лоты займут Rogue Legacy и The Vanishing of Ethan Carter.

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