В Steam пройдёт крупнейший фестиваль игр из Китая

Издательство Pixmain объявило о проведении крупного ивента в Steam под названием Enter The Dragon. Он будет посвящён китайским проектам для того, чтобы игроки смогли поближе познакомиться с азиатской культурой.
С 22 по 29 апреля пользователи Steam смогут приобрести некоторые китайские проекты по скидкам, опробовать демоверсии новых игр, посмотреть трансляции от известных стримеров и многое другое. Специальная страница события в Steam появится ближе к старту ивента.
По словам создателей, они решили провести крупный ивент в первую очередь в ответ на ограничения из-за недавней вспышки заболеваемости COVID-19. Из-за неё китайским разработчикам стало сложнее представлять свои игры мировой аудитории.
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