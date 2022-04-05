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Режиссёр «Морбиуса» назвал Человека-паука «столпом фильмов Marvel»

Режиссёр «Морбиуса» назвал Человека-паука «столпом фильмов Marvel»
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Режиссёр «Морбиуса» Даниэль Эспиноса дал интервью изданию Uproxx. В нём он рассказал про спорную сцену после титров картины и значимости Человека-паука в принципе.

По словам постановщика, Человек-паук — очень важная фигура в фильмах Marvel и Sony. По мнению Эспиносы, без него трудно представить существование картин Marvel. Он назвал героя «столпом и важнейшим персонажем».

Во всех разных временных линиях Marvel есть Человек-паук, он как тотем, как столп. В каждой вселенной Marvel должен быть Человек-паук, чтобы она полноценно существовала. Он один из фундаментальных героев.
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Далее есть потенциальные спойлеры к фильму!

Также Эспиносу спросили, почему в сцене после титров встретились Стервятник и Морбиус. Режиссёр отметил, что их встреча состоялась бы рано или поздно, потому что в их вселенной существует Человек-паук.

«Морбиуса» уже показывают в некоторых странах. Премьера фильма в России не состоится.

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