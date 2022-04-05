Для Total War: Warhammer 3 выпустили важный крупный патч

Авторы Total War: Warhammer 3 выпустили первый крупный патч 1.1, которого фанаты ждали из-за багов и плохой оптимизации стратегии.

Обновление убирает критические ошибки и улучшает производительность, а также меняет баланс и расширяет механики. Разработчики Total War: Warhammer 3 подготовили обобщённый список исправлений из-за большого объёма работы.

Исправления патча 1.1

Исправление сбоев и оптимизация производительности

Значительное улучшение механик Царства Хаоса

Устранение проблемы при взаимодействии технологии Everlasting Gift и Gift of Slaneesh

Правильное обновление значений линий поставок при расформировании Лорда

Исправлены проблемы, которые не давали завершить пролог

Тренировка один на один для прокачки Принца Демонов

Важные изменения в наборах «Демоны Хаоса»

Первые исправления в отзывчивости юнитов

Обновление баланса фракций и отрядов

Возвращение двух карт в режиме Domination: Арнхеймс и Битва за Ицу

Обновление механик снабжения и увеличение стартовых юнитов в мультиплеере

Total War: Warhammer 3 доступна на ПК. Стратегия получила высокие оценки от СМИ, но игроки раскритиковали её за плохую оптимизацию и баги.

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