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Для Total War: Warhammer 3 выпустили важный крупный патч

Для Total War: Warhammer 3 выпустили важный крупный патч
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Авторы Total War: Warhammer 3 выпустили первый крупный патч 1.1, которого фанаты ждали из-за багов и плохой оптимизации стратегии.

Обновление убирает критические ошибки и улучшает производительность, а также меняет баланс и расширяет механики. Разработчики Total War: Warhammer 3 подготовили обобщённый список исправлений из-за большого объёма работы.

Исправления патча 1.1

  • Исправление сбоев и оптимизация производительности
  • Значительное улучшение механик Царства Хаоса
  • Устранение проблемы при взаимодействии технологии Everlasting Gift и Gift of Slaneesh
  • Правильное обновление значений линий поставок при расформировании Лорда
  • Исправлены проблемы, которые не давали завершить пролог
  • Тренировка один на один для прокачки Принца Демонов
  • Важные изменения в наборах «Демоны Хаоса»
  • Первые исправления в отзывчивости юнитов
  • Обновление баланса фракций и отрядов
  • Возвращение двух карт в режиме Domination: Арнхеймс и Битва за Ицу
  • Обновление механик снабжения и увеличение стартовых юнитов в мультиплеере

Total War: Warhammer 3 доступна на ПК. Стратегия получила высокие оценки от СМИ, но игроки раскритиковали её за плохую оптимизацию и баги.

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