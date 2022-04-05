Для Total War: Warhammer 3 выпустили важный крупный патч
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Авторы Total War: Warhammer 3 выпустили первый крупный патч 1.1, которого фанаты ждали из-за багов и плохой оптимизации стратегии.
Обновление убирает критические ошибки и улучшает производительность, а также меняет баланс и расширяет механики. Разработчики Total War: Warhammer 3 подготовили обобщённый список исправлений из-за большого объёма работы.
Исправления патча 1.1
- Исправление сбоев и оптимизация производительности
- Значительное улучшение механик Царства Хаоса
- Устранение проблемы при взаимодействии технологии Everlasting Gift и Gift of Slaneesh
- Правильное обновление значений линий поставок при расформировании Лорда
- Исправлены проблемы, которые не давали завершить пролог
- Тренировка один на один для прокачки Принца Демонов
- Важные изменения в наборах «Демоны Хаоса»
- Первые исправления в отзывчивости юнитов
- Обновление баланса фракций и отрядов
- Возвращение двух карт в режиме Domination: Арнхеймс и Битва за Ицу
- Обновление механик снабжения и увеличение стартовых юнитов в мультиплеере
Total War: Warhammer 3 доступна на ПК. Стратегия получила высокие оценки от СМИ, но игроки раскритиковали её за плохую оптимизацию и баги.
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