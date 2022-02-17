Игроки раскритиковали Total War: Warhammer 3 за ужасную оптимизацию

Total War: Warhammer 3 получила очень высокие оценки от критиков — на агрегаторе Metacritic у игры 88/100. Пресса отметила глубокий геймплей и отличное развитие идей подсерии культовой вселенной. 17 февраля проект добрался и до обычных игроков, которые наконец-то смогли окунуться в проект с головой.
Однако для многих геймеров все впечатления омрачила оптимизация. Пользователи Steam массово жалуются на отвратительную производительность: игра умудряется тормозить даже в главном меню. Об этом сообщает множество геймеров, включая игрока под ником lasthope. Он отметил, что за такую стоимость (в РФ игра стоит 3439 рублей) надо было провести больше тестов.
Я только зашёл в главное меню и уже словил несколько багов.
Тупо не могу кликать по настройкам, потому что разрешение и мышь отображаются неправильно. Неиграбельно уже на стадии ГЛАВНОГО МЕНЮ.
Вы за такие деньги продаёте новую часть и не можете пригласить тестеров?
Пользователь под ником Danseries рассказал, что Warhammer 2 на глобальной карте выглядела лучше и не страдала от просадки кадров. Если во второй части у него было более 60 fps, то в третьей — 25 fps.
i7-9700, RX6600 8 ГБ/32 ГБ ОЗУ/SSD nvme Samsung 980, 3440*1440. Компания (карта) показывает 25 кадров в секунду на средних настройках, а Total War: Warhammer 2 показывает 60+ кадров в секунду на максимальных настройках. Вот и вся игра. Исправят косяки — там посмотрим.
Мы тоже жаловались на оптимизацию проекта в нашей рецензии. Судя по всему, патч первого дня ситуацию особо не исправил.
Вылеты, баги и, что самое обидное, слабая оптимизация. На компьютере с видеокартой RTX 3070 и процессором AMD Ryzen 5 5600X игра с трудом выдавала 40-50 кадров, а порой проседала до 10-15 — сильнее всего по FPS бьют снежные бури в землях Кислева.
На момент публикации материала у проекта 43% положительных рецензий на основе 968 отзывов. В обсуждениях пользователям рекомендуют обновить драйвера видеокарты, однако всех проблем с оптимизацией они не решат. Total War: Warhammer 3 доступна на ПК и в PC Game Pass.
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