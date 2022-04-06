Авторы нового «Ведьмака» рассказали, почему выбрали Unreal Engine 5

21 марта CD Projekt RED анонсировала новую часть «Ведьмака». Никаких деталей касательно сюжета не раскрыли, но опубликовали медальон со школой рыси. Тогда же стало известно, что проект находится на ранней стадии производства и разрабатывается на движке Unreal Engine 5, хотя прошлые игры студии создавались на собственном движке компании.

В рамках презентации State of Unreal польские разработчики объяснили причины своего выбора. По их словам, движок Epic Games произвёл на них невероятное впечатление ещё после прошлогодней демки Quixel, продемонстрировавшей красоты Средневековья.

В студии отметили, что Unreal Engine 5 поможет студии быстро создавать красивое и реалистичное окружение с помощью целого набора гибких инструментов. По словам геймдиректора нового «Ведьмака» Джейсона Слама, движок поможет разработчикам вносить правки в код, которые «не сломают игру ещё в 1600 местах». В общем, CD Projekt RED решила сделать ставку на более стабильный инструментарий, с помощью которого авторы смогут создать крупный проект меньшими силами.

Даты выхода у новой части «Ведьмака» пока нет. Судя по всему, игру не стоит ждать раньше 2024 года.

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