Activision Blizzard увеличит зарплату тестировщикам и примет их в штат

7 апреля журналист Джейсон Шрайер сообщил, что тестировщики Activision Blizzard всё же добились своего. Судя по всему, компания согласилась поднять им зарплаты и устроить на полный рабочий день.

Сообщается, что с 17 апреля всем тестерам повысят почасовую оплату, которая составит $ 20, а не $ 18,5. Кроме того, все сотрудники будут устроены в штат, а значит, у них будет полное право на льготы и премиальные.

Недовольства тестировщиков начались в 2021 году на фоне крупного скандала из-за харассмента и дискриминации. Тогда сотрудники требовали повысить заработную плату и взять их в штат. Этого удалось добиться лишь спустя несколько месяцев.

Шрайер отметил, что в компании работало около 1100 тестировщиков без устройства в штат. Теперь они будут работать полный день.

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