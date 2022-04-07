Activision Blizzard увеличит зарплату тестировщикам и примет их в штат

7 апреля журналист Джейсон Шрайер сообщил, что тестировщики Activision Blizzard всё же добились своего. Судя по всему, компания согласилась поднять им зарплаты и устроить на полный рабочий день.
Сообщается, что с 17 апреля всем тестерам повысят почасовую оплату, которая составит $ 20, а не $ 18,5. Кроме того, все сотрудники будут устроены в штат, а значит, у них будет полное право на льготы и премиальные.
Недовольства тестировщиков начались в 2021 году на фоне крупного скандала из-за харассмента и дискриминации. Тогда сотрудники требовали повысить заработную плату и взять их в штат. Этого удалось добиться лишь спустя несколько месяцев.
Шрайер отметил, что в компании работало около 1100 тестировщиков без устройства в штат. Теперь они будут работать полный день.
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