Видео: невероятная модель чёрной дыры на Unreal Engine 5

Технический художник студии Gearbox Райан Джеймс Смит представил реалистичную виртуальную модель чёрной дыры. Он воссоздал космический объект на движке Unreal Engine 5, используя математически верные модели, полученные от специалистов.

По словам Джеймса Смита, на свою работу он потратил целых полтора года. В качестве системы визуализации он использовал Niagara VFX, с помощью которой специалист может прямо в реальном времени настраивать различные характеристики чёрной дыры. Например, регулировать скорость потока объекта или интенсивность его свечения. Выглядит чёрная дыра просто невероятно и чем-то напоминает работу художников кинофильма «Интерстеллар».

Неизвестно, будет ли использоваться работа Смита в каких-либо проектах в дальнейшем. Было бы очень здорово увидеть что-то подобное в космических симуляторах вроде Star Citizen и Elite: Dangerous.

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