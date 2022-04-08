СМИ: отечественный магазин приложений разработает «Яндекс», VK или «Сбер»

7 апреля премьер Михаил Мишустин заявил, Минцифры и компании разработают альтернативный магазин приложений на базе Android к лету 2022 года. Это необходимо, потому что App Store и Google Play «могут скоро не дать возможности скачивать приложения». В Минцифры не уточнили, какие компании участвуют в разработке, но об этом уже скоро объявят официально. В обсуждении принимают участие как минимум три крупные российские ИТ-компании. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Так, «Сбер» занимается разработкой на базе своего корпоративного магазина приложений для специалистов SberStore. «Яндекс» может перезапустить закрывшийся в 2020 году «Яндекс.Store». Обе компании пока не комментировали эту информацию. В VK же заявили о создании магазина приложений для разработчиков. Его планируют запустить в мае.

Эксперты отмечают, что теоретически создать магазин приложений можно даже на закрытой iOS для взломанных iPhone, однако сделать это будет намного труднее, По словам главы iOS-разработки red_mad_robot Алексея Тюрнина, сообщество тщетно пытается взломать систему, и теперь это кажется почти невозможным. С каждым новым обновлением системы Apple закрывает все больше «дыр». Смотреть, как отмечают специалисты, нужно в сторону Huawei, которая несколько лет назад запустила собственный магазин приложений AppGallery с аудиторией в 580 млн человек.

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