Производитель телекоммуникационного оборудования Nokia ушёл из России

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia объявил об уходе с российского рынка. Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании.

Мы объявляем об уходе с российского рынка. Нашим приоритетом в этой ситуации остаётся безопасность и благополучие наших сотрудников.

При этом Nokia продолжит поддерживать телекоммуникационные сети в России для обеспечения бесперебойного доступа к интернету и информации извне до тех пор, пока это не противоречит санкциям. Неизвестно, вернётся ли компания на отечественный рынок.

Ранее о приостановке бизнеса в России объявил шведский производитель оборудования для сетей мобильной связи Ericsson.

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