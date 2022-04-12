Производитель телекоммуникационного оборудования Nokia ушёл из России
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Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia объявил об уходе с российского рынка. Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании.
Мы объявляем об уходе с российского рынка. Нашим приоритетом в этой ситуации остаётся безопасность и благополучие наших сотрудников.
При этом Nokia продолжит поддерживать телекоммуникационные сети в России для обеспечения бесперебойного доступа к интернету и информации извне до тех пор, пока это не противоречит санкциям. Неизвестно, вернётся ли компания на отечественный рынок.
Ранее о приостановке бизнеса в России объявил шведский производитель оборудования для сетей мобильной связи Ericsson.
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