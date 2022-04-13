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Инсайдер: в 2023 году выйдет спин-офф Call of Duty Zombies

Источники: в 2023 году выйдет спин-офф Call of Duty про зомби
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Известный инсайдер Том Хендерсон поделился новой информацией о планах Activision на серию Call of Duty. Мы выбрали главное из его материала.

  • Sledgehammer Games, авторы Anvanced Warfare, WWII и Vanguard, уже работают над новой игрой в серии. В данный момент она находится на раннем этапе производства и выйдет приблизительно в 2025 году.
  • Activision отказалась от выпуска полноценной Call of Duty в 2023 году из-за неутешительных продаж Vanguard. Однако, по данным источников Хендерсона, в следующем году всё же выйдет некий спин-офф серии, который может быть посвящён зомби-тематике.
  • Хендерсон отмечает, что в Modern Warfare 2 зомби не будет, поэтому информация выглядит вполне достоверной. Разработкой спин-оффа может заниматься отдельная команда.
  • В 2024 году должна выйти новая Call of Duty от Treyarch — авторов подсерии Black Ops.  Информации о проекте пока нет.

Ранее инсайдер Ralph заявил, что полноценный показ Modern Warfare 2 состоится в конце апреля — на 4 месяца раньше изначальных планов. Всему виной якобы низкие продажи Vanguard и плачевное состояние Warzone.

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