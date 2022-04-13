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У Человека-паука из Сибири появилась фанатская обложка к комиксу

У Человека-паука из Сибири появилась фанатская обложка к комиксу
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8 апреля мы писали про работу российского художника Евгения Зубкова. Он выпустил вторую часть по проекту «Северный Паук» и показал новые арты, на которых изобразил Венома, Человека-паука и забавную рекламу компьютерного мастера.

Сегодня художник из сообщества SHVENK.png опубликовал свою версию обложки несуществующего комикса про Человека-паука из Сибири. В центр автор поместил самого героя, который прыгает через крышу такси. В отражении лобового стекла машины можно увидеть Песочного человека. Автор отметил, что злодей сделан из реагентов.

Евгений Зубков отреагировал на работу и похвалил её. В комментариях аудитория тоже оценила обложку. Некоторые требуют полноценный комикс. Кто знает, может, два художника объединятся и когда-нибудь выпустят что-то про северного Человека-паука.

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